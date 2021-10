Bombeiros prestam atendimento a idoso de 84 anos que caiu em cisterna

Equipes do 18° Grupamento de Bombeiros Militar (GBM/Teixeira de Freitas) realizaram o atendimento pré-hospitalar (APH) em um idoso de 84 anos que caiu em uma cisterna. O incidente aconteceu na noite deste domingo (24), no bairro Ulisses Guimarães.



Os bombeiros identificaram que a vítima estava consciente, embora estivesse com escoriações pelo corpo e um corte na cabeça. O atendimento hospitalar é importante para que o homem possa receber uma avaliação especializada.



Em caso de acidentes como esse é importante que o Corpo de Bombeiros seja acionado através da Central 193. Dessa forma a vitima pode ser retirada de forma segura e assim os primeiros socorros possam ser realizados de forma adequada e precisa.