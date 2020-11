Bombeiros procuram jovem que sumiu após mergulhar em praia de Arempebe

Os bombeiros seguem procurando um jovem de 26 anos que desapareceu no domingo (1), após mergulhar no Emissário de Arembepe, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Esdras Ferreira passava o feriado na casa de parentes, em Arembepe, quando decidiu ir com os familiares para a Praia do Canto. Ele desapareceu no mar e os familiares, ao perceberem, buscaram ajuda, mas não encontraram nenhum salva-vidas no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou uma equipe para fazer buscas na região, sem sucesso. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também foi até o local e não encontrou o rapaz, que segue desaparecido.