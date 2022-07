Bombeiros resgatam criança de 3 anos que prendeu a cabeça em grade na Bahia

O pequeno Vitor Hugo, de três anos, ficou com a cabeça presa na grade do portão da casa em que mora, nesta quarta-feira (20), e precisou ser resgatado por bombeiros do 18º GBM de Teixeira de Freitas, no extremo-sul da Bahia.

Na ação, os bombeiros utilizaram o desencarcerador, equipamento apropriado para esse tipo de ocorrência. A situação aconteceu no bairro Padre José em Teixeira de Freitas.

Durante todo o procedimento os bombeiros acalmaram o garoto ao mesmo tempo que explicavam para ele e para a mãe, que também estava bastante nervosa, o passo-a-passo para a retirada. Em caso de situações como essa os bombeiros militares podem ser acionados através da central 193.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) alerta para que em caso de algum membro preso em locais como grade ou materiais como panelas é importante que a população não tente puxar, para não causar maiores traumas no local. O ideal é acionar profissionais habilitados para realizar a remoção. Manteiga, ou óleos também não devem ser colocados, pois podem dificultar o processo de retirada.