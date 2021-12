Bombeiros resgatam criança ferida que estava ilhada em Itamaraju

Uma criança de seis anos foi resgatada por bombeiros militares na tarde desta quinta-feira (30) no assentamento Goiânia, em Itamaraju. Ele se machucou após brincar com um facão. Ele e a família estavam ilhados após as pontes que ligam ao assentamento cederam com a chuva. Foi necessário um helicóptero para fazer o resgate.

O menino recebeu atendimento pré-hospitalar (APH) pelos bombeiros e, após o resgate, foi levado de ambulância para uma unidade hospitalar, onde pôde receber atendimento médico especializado.

Toda a ação foi realizada pelo Corpo de Bombeiros Militares da Bahia (CBMBA) com o apoio da aeronave do Centro integrado de operações aéreas (Ciopaer) do Rio Grande do Norte. A corporação alerta aos cidadãos que tenham cuidado redobrado com o manuseio de matérias como facas e facões. Além disso, a orientação é buscar abrigo em local seguro nos casos de alagamentos e redobrar o cuidado com animais peçonhentos nas enchentes. O corpo de bombeiros pode ser acionado através do número 193.