Bombeiros resgatam novilha em cisterna de 4m de profundidade em Barreiras

Uma novilha foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após cair em uma cisterna inacabada que possuía 4 metros de profundidade, na cidade de Barreias, no Oeste do estado. Após a queda do animal, moradores do local ligaram para a central de emergência pedindo ajuda.

Os bombeiros que atenderam a ocorrência utilizaram um tripé, além de equipamentos de salvamentos em altura, para retirar a novilha do buraco. A cisterna não tinha água.

Depois de acessar o local com uma escada e realizar amarrações, a equipe conseguiu, com a ajuda de populares, puxar a novilha para fora. O trabalho durou cerca de 1 hora. Embora aparentemente faminta, já que procurou lugar pra pastar instantes após o resgate, o animal não sofreu ferimentos aparentes.