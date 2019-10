Bombeiros voltam a prédio de boate no Rio por provável novo foco de incêndio

Três dias depois do incêndio que destruiu a boate Quatro por Quatro, no centro do Rio de Janeiro, matando quatro bombeiros, a corporação foi novamente chamada na manhã desta segunda-feira (21) ao local. Bombeiros chegaram na Rua Buenos Aires às 7h40. Informações preliminares dão conta de um novo foco de incêndio no terceiro andar do edifício. No domingo (20), a polícia tinha passado cerca de três horas no prédio fazendo uma perícia.

Também no domingo foi enterrado o corpo do sargento Rafael Magalhães Frauches Alves, de 38 anos, no Cemitério Jardim da Saudade, na zona oeste da capital. Ele morreu na madrugada do mesmo dia no Hospital Central Aristarcho Pessoa, onde estava internado desde sexta-feira (18).

No sábado (19), já tinham sido enterrados os corpos do segundo sargento Geraldo Ribeiro, do cabo José Pereira Neto e do cabo Klerton G. de Araujo. Feridos também no incêndio, o capitão David Montserrat Vieira da Cunha continua internado em estado estável, e o capitão Thiago Agostinho Dias já recebeu alta.