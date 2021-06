Bompreço lança nova geração de Supermercados na Bahia

As lojas do Bompreço na Bahia foram revitalizadas e passam a fazer parte de uma nova geração de supermercados. O investimento faz parte do projeto Super Nova Geração do Grupo BIG, que pretende levar o novo conceito a todas as loja da rede (Nacional, no Sul, e Super Bompreço no Nordeste). As 18 unidades da Bahia foram modernizadas para oferecer ao cliente uma melhor experiência de compra com área de vendas mais moderna e inteligente, novo layout e sortimento diferenciado de produtos perecíveis e frescos, novos serviços e foco no atendimento. A reinauguração acontecerá nesta quinta-feira (17).

Com o objetivo de transformar e reposicionar as redes de supermercados do grupo, a empresa fez um profundo diagnóstico iniciado em setembro de 2020 em quatro lojas-piloto e os resultados se mostraram muito positivos. A onda de transformação de todos os supermercados para o novo modelo começou em abril. A expectativa é que o projeto esteja concluído no segundo semestre deste ano, com as 99 lojas de supermercado operando com o novo padrão.

(Foto: Divulgação)

“Poucas marcas no mundo conseguiram se transformar em sinônimo da categoria. O Bompreço é uma delas. Temos o desafio de devolver o orgulho de ‘fazer Bompreço’ para o nordestino, ” enfatiza Paulo Drago, diretor-executivo de Supermercados do Grupo BIG. Além de novos serviços e identidade visual – as lojas passam a adotar a bandeira Super Bompreço -, os clientes também vão encontrar uma equipe de profissionais treinados para oferecer consultoria e auxiliar no atendimento aos clientes. O Super Nova Geração foca na qualidade e variedade das categorias de perecíveis e traz maior sortimento de itens regionais que atendam às expectativas e os perfis dos clientes de cada localidade.

“Nosso propósito é garantir que o consumidor perceba as mudanças efetivas na operação do formato. Queremos ser melhor opção, experiência e referência da vizinhança de cada loja, ser o destino de feira e reposição, e reconhecidos pela qualidade em perecíveis”, completa Paulo Drago.

As lojas do Super Bompreço operam com os mais altos padrões de segurança sanitária adotados pela empresa desde o início da pandemia como forma de proteger colaboradores e clientes contra o novo coronavírus. Entre as medidas adotadas, estão a instalação de placas de acrílico nos caixas, displays de álcool em gel em vários pontos da loja, reforço na higienização dos carrinhos, desinfecção da unidade, medição de temperatura entre outros cuidados.

Sobre o Grupo BIG

O Grupo Big, ex-Walmart Brasil, opera uma rede multiformato de 384 unidades. São 7 bandeiras entre hipermercados (BIG e BIG Bompreço), supermercados (Super Bompreço e Nacional), atacado (Maxxi Atacado), clube de compras (Sam’s Club) e lojas de vizinhança (TodoDia), além de postos de combustíveis. Responsável por gerar mais de 48 mil empregos diretos, o Grupo BIG está presente em 18 estados brasileiros, além do Distrito Federal, e é líder nas regiões Sul e Nordeste do Brasil.