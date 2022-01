Bonfim: festa privada causa aglomeração em meio ao avanço da covid-19 em Salvador

Em meio ao avanço de novos casos e casos ativos da covid-19 em Salvador, centenas de pessoas optaram por se aglomerar em uma festa privada, realizada na tarde desta quinta-feira (13), no Terminal Turístico Náutico da Bahia, no bairro do Comércio. O evento intitulado “Me Leva pro Bonfim” acontece no dia em que ocorreria a tradicional Lavagem do Bonfim, cancelada pelo segundo ano consecutivo por conta da pandemia. A festa contou com shows de Péricles, Tiee, Revelação e Escandurras. Imagens de vídeo registraram a disposição do público no espaço.

Antes do início do evento, a circulação do público e o volume de veículos na via principal daquele bairro chegou a provocar lentidão no trânsito da região. A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) esteve no local e desviou o fluxo para a Ladeira da Montanha.

No último dia 10, o governador Rui Costa anunciou um novo decreto estadual com novas medidas para frear o avanço do número de casos de coronavírus e H3N2 em toda a Bahia. Uma das medidas é a redução da capacidade máxima de público em estádios e shows, de 5 mil para 3 mil pessoas.

Após a decisão estadual, a JPP Produções, responsável pela festa, emitiu uma nota em que orientava o público sobre a adequação do evento às novas determinações. Uma das medidas adotadas foi a alteração do local de realização do evento, transferido da Arena Fonte Nova para o Terminal Turístico Náutico da Bahia.

“Respeitando o novo decreto liberado hoje (10) pelo Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Salvador, onde está decretada a redução da capacidade de público para os eventos, a produção do evento evento “Me Leva Pro Bonfim” a ser realizado no dia 13 de janeiro com shows de Péricles, Grupo Revelação, Tiee, Escandurras, Samba e Suor, Fora da Mídia e intervalos com DJ Raffa Maciel, vem por meio desta nota informar ao público a CONFIRMAÇÃO e ALTERAÇÃO DE LOCAL do “Me Leva Pro Bonfim. O evento volta a ser realizado no Terminal Náutico da Bahia, localizado no bairro do Comércio. Ressaltamos que a troca de local não compromete a grade e estrutura do evento que estão sendo produzidas com todo o cuidado e protocolos exigidos no momento”, diz a nota.

De acordo com o decreto, além do máximo de 3 mil pessoas, os eventos devem também se atentar a ocupação máxima de 50% da capacidade dos espaços. A regra vale para teatro, cinema e qualquer espaço de evento.

O CORREIO tentou contato com a produção do evento por meio do telefone disponibilizado no perfil oficial no Instagram e na página de vendas de ingressos, mas não obteve sucesso.