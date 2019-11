Bonfim terá atendimento móvel da Justiça Eleitoral no mês de novembro

Entre os dias 18 e 22 de novembro uma unidade móvel da Justiça Eleitoral estará na Praça do Bonfim para atender os moradores da região da Cidade Baixa, em Salvador. Entre os serviços oferecidos estão o cadastramento biométrico, alistamento (primeiro título), transferência de domicílio ou seção de fácil acesso e alteração de dados cadastrais. O posto vai funcionar das 8h às 17h, com atendimento por ordem de chegada. A ação é fruto de uma parceria entre a Justiça Eleitoral e o Projeto Bom Samaritano do Santuário do Senhor do Bonfim.

Para ser atendido, o eleitor deverá apresentar documento de identificação oficial com foto e comprovante de residência recente (emitido há, no máximo, três meses). Para homens de 18 a 45 anos de idade que farão a primeira via do título é obrigatório levar o comprovante de quitação militar (carteira de reservista ou certificado de alistamento militar).



Serviço:

O quê: atendimento móvel na Praça do Bonfim

Quando: 18 a 22 de novembro, das 8h às 17h

Onde: Praça do Bonfim, 49, Cidade Baixa, Salvador-BA