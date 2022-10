Boni sofre infarto durante viagem de avião e preocupa tripulação

O empresário José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, deu um susto na tripulação de um avião após sofrer um infarto. Ele, que tem 86 anos, foi atendido rapidamente nos Estados Unidos.

Em entrevista à Veja, ele precisou ser realocado em um hotel para, só assim, poder retornar para casa, em Orlando, devido a gravidade da situação.

"Coloquei um stent e já serei liberado para ir para casa amanhã, na verdade, em hotel. Porque estou em Miami. Mas precisarei ficar em repouso e observação. Já estou zerado, novinho em folha", explicou.

O pai de Boninho deu detalhes sobre o ocorrido. Segundo ele, no voo para o Rio de Janeiro, começou a sentir falta de ar e a visão turva. Mesmo com remédios em mãos, a tripulação do avião compreendeu que a melhor opção era retornar para o aeroporto e prestar toda a assistência ao empresário.

"Estava no voo de Orlando para o Rio quando, assim que decolamos, comecei sentir uns reflexos estranhos na vista e muita falta de ar. Como sou cuidadoso e sempre tenho remédios por perto, me precavi. Mas a tripulação imediatamente me ajudou. Estou me sentindo muito bem, não há porque de se preocuparem", disse.