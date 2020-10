Boninho nega boatos de que Faustão deixará Globo: 'Ele é o cara'

Diretor da TV Globo, Boninho negou os rumores que apontavam uma possível saída de Fausto Silva da emissora em 2022. Em publicação nas redes sociais, Boninho elogiou Faustão e criticou jornalistas que não respeitam a profissão.

“Esse é o cara! Faustão é um mestre na condução do show. Criativo, divertido e preciso nas suas opiniões. Essa semana foi atacado por jornalistas que não respeitam a profissão e envolveram talentos que eu respeito, como Xuxa Meneghel e Eliana”, escreveu o diretor.

“Cada um no seu caminho, não merecem ser envolvidos em uma tese maluca e inconsequente. Respeito todos os três, com suas qualidades e características. Sobre o bla bla bla dessa semana, sigo minha parceria com o Faustão. Seguiremos em 21 e apostamos nessa sequência por muitos anos. Talento a gente respeita!”, finalizou.