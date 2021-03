Todo fã do BBB, ainda mais na pandemia, sonhou em um dia estar presente em uma festa do reality. Esse desejo contagiou até o diretor do programa, Boninho, que revelou já ter ido dar uma "espiadinha" presencialmente.

A revelação foi feita através do Twitter do 'big boss'. Uma fã disse que ele é "melhor pessoa", que "só faltava participar de uma festa como dummie."

Boninho respondeu e disse que já foi em muitas. Confira: