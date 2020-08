Boninho vai às compras com Ferrari de R$ 4 milhões no Rio

Foto: Reprodução/IstoÉ

Uma simples ida a uma loja de conveniência para um famoso não costuma passar despercebida, ainda mais com tanto paparazzi de ocasião por aí. Mas quando esse rolezinho cotidiano é feito com uma Ferrari avaliada em R$ 4 milhões, o passeio vira um evento que pode virar até notícia.

Um exemplo dessa situação ocorreu com o diretor de televisão J.B. Oliveira, o Boninho, que foi visto com seu possante em um posto de gasolina nesse sábado (8), no Rio de Janeiro, e acabou sendo fotografado. Simpático, Boninho ainda deu um tchauzinho.

O clique foi registrado um dia após ele comandar a live de Caetano Veloso, também no Rio, para o Globoplay.

Apesar do registro raro nas ruas, a passagem de Boninho pela loja de conveniência com o possante vermelho não é tão incomum, já que o diretor do Big Brother Brasil tem paixão por carros esportivos, e já foi flagrado guiando outros automóveis de luxo.

Em quarentena por conta da pandemia, ele e a esposa, a atriz Ana Furtado, têm divulgado alguns momentos da sua rotina para os fãs nas redes sociais. Em um deles, Ana mostrou em um vídeo que optou por cortar o cabelo do marido em casa.

“Bom, já que a gente está em casa… Porque não inventar? Ana aprendendo uma nova profissão com a ajuda do Rodrigues Ricardo e eu como cobaia! Melhor, modelo por um dia!”, disse o diretor em publicação do seu Instagram. As informações são da Revista Isto É.