Borel celebra jogada em gol e agradece confiança de Guto no Bahia

O primeiro triunfo do Bahia na temporada teve um gostinho especial para o lateral Douglas Borel. Depois de sair do banco no confronto com o Doce Mel, na noite desta quarta-feira (26), na Fonte Nova, o lateral direito fez uma linda jogada que terminou com passe para o gol de Luiz Henrique.

Após a partida, o jogador de 19 anos celebrou a boa atuação e assistência. Segundo ele, a confiança depositada pelo técnico Guto Ferreira foi importante para ele ter feito um bom jogo.

"Foi uma boa jogada, o professor me passou confiança, e falou para executar o lance que estávamos treinando. Fui feliz nos dribles e no cruzamento para o Luiz marcar. Isso nos dá confiança para os próximos jogos. Mas, o mais importante foi ajudar o Bahia a conquistar os três pontos", disse.

Cria da base tricolor, Borel vem, aos poucos, conquistando o seu espaço no elenco principal. No ano passado ele foi utilizado por Guto Ferreira na reta final do Brasileirão. Agora, promete travar disputa com Jonathan pelo posto de titular da lateral tricolor.

"Venho trabalhando bastante não só na parte física, mas também no meu psicológico. Estou confiante para fazer uma boa temporada. Estou à disposição do professor. Podem ter certeza que vou continuar dando o meu melhor e não faltará vontade em campo", completou Borel.