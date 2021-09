Boris Casoy diz que volta à faculdade ajuda a fugir de depressão: 'Sem tempo para morrer'

O jornalista Boris Casoy virou notícia recentemente depois de entrar para a faculdade de medicina veterinária, aos 80 anos. Em entrevista ao Notícias da TV, Boris diz que resolveu seguir com o antigo sonho como maneira de evitar o "caminho da depressão".

Ele diz que ao se ver fora da TV não sabia o que fazer com as horas livres e começou a sentir desgosto. ""Comecei a entrar em parafuso. Falei: 'Isso não está bom. Vou caminhar para a melancolia'", diz. Agora, "não tenho tempo para morrer", acrescenta.

Boris continua dedicado ao jornalismo. Ele mantém o Jornal do Boris no Youtube. Ele divide sua rotina entre o comando do programa e as aulas na univeridade, que acontecem à noite ainda de maneira virtual, por conta da pandemia.

Ele já faz as contas projetando quando vai se formar e diz que ser veterinário era um desejo antigo. "Vivo de desafios. Televisão foi um desafio. Fazer um jornal na internet também é um desafio. A partir do vestibular, já respirei melhor. Estava com tempo vago. Vou me formar veterinário aos 85 anos. Sempre sonhei em ser veterinário. Tenho uma relação boa com os animais. Tenho um deslumbramento por eles".

O jornalista foi demitido da RedeTV! em setembro do ano passado. No mês seguinte, abriu o canal no Youtube e celebra que acabou de chegar aos 100 mil inscritos.

Ele diz que a ideia de ficar parado nunca lhe pareceu boa. "A pessoa se deprime, fica doente e começa a pensar bobagem, a fazer retrospectiva triste. Se você tem uma ocupação, não tem tempo para bobagem. Como já disse: eu não tenho tempo para morrer".