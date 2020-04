Boris Johnson 'ainda não se livrou do coronavírus', diz pai do premiê

Boris Johnson deixou a unidade de terapia intensiva (UTI), na última quinta-feira (9), e foi transferido para outra área do hospital Saint Thomas, em Londres. Mas isso não quer dizer que o primeiro-ministro do Reino Unido, de 55 anos, está curado da covid-19. Segundo o pai do premiê, Stanley Johnson, à BBC, o filho ainda "não se livrou" do novo coronavírus e precisa de tempo para se recuperar.

"Ele precisa descansar. Pelo que entendi, ele foi transferido da terapia intensiva para uma unidade de recuperação, mas acho que não podemos dizer que ele se livrou do coronavírus", disse Stanley.

De acordo com um comunicado do governo, Johnson "conseguiu fazer pequenas caminhadas, entre períodos de descanso" nesta sexta-feira (10). A atividade faz parte dos cuidados que o premiê vem recebendo para sua recuperação.

Único chefe de governo de uma grande potência confirmado com a covid-19, Boris Johnson recebeu o diagnóstico que estava com a doença em 27 de março - e, inicialmente, apresentava sinais leves. Oito dias depois, no domingo (5), porém, deu entrada no hospital St. Thomas, em Londres, com febre e tosse recorrentes. Por precaução, no dia seguinte, foi internado na UTI.

Ainda não há previsão para que o primeiro-ministro britânico receba alta e volte para a residência oficial. Noiva do premiê e grávida de seis meses do primeiro filho do casal, Carrie Symonds está impedida de ver o companheiro enquanto ele permanecer no hospital St. Thomas. Por enquanto, é Dominic Raab, o ministro de Estado, quem tem comandado o governo.