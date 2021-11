Botijão de gás chega a custar R$ 100 em Salvador; gasolina atinge R$ 7,099

Em Salvador, os preços dos combustíveis tiveram leves variações após a última semana de fortes altas. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do botijão de gás chegou a R$ 93,55, na semana passada o valor era de R$ 93,95. Ainda assim, o preço máximo do botijão vendido na capital chegou a atingir R$ 100.

Os preços também variaram nas bombas dos postos do município. O litro da gasolina foi vendido, em média, a R$ 6,668, com o valor máximo de R$ 7,099. Já o etanol teve média de R$ 5,666 e máxima de R$ 6,099.

O óleo diesel S10 e o gás natural veicular (GNV), por sua vez, foram vendidos nesta semana a R$ 5,565 e R$ 3,978, respectivamente.

Na Bahia como um todo, de acordo com a ANP, o litro da gasolina é vendido, em média, a R$ 6,751, o do etanol sai por R$ 5,618.

O óleo diesel foi vendido a R$ 5,52 o litro e o GNV a R$ 3,958 o metro cúbico.

O gás de cozinha, por sua vez, é vendido a uma média de R$ 95,48, por botijão, na Bahia. Na última semana, entre 31 de outubro a 06 de novembro, era vendido a R$ 95,256.