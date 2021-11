Botijão de gás será vendido por R$ 50 na Liberdade na próxima segunda (29)

Moradores da Liberdade vão poder comprar botijão de cozinha por R$ 50 na próxima segunda-feira (29). No entanto, a promoção não é ilimitada. Vale apenas para as 100 primeiras pessoas que se dirigirem ao Largo do Japão (em frente à antiga Cesta do Povo), onde será realizada a ação. O restante do valor do botijão será subsidiado pelo Sindipetro, que realiza a ação do preço justo do gás no bairro.

O Sindipetro Bahia está retomando as atividades do preço justo do gás para continuar debatendo sobre a atual política de preços adotada pela gestão da Petrobrás, responsável pelos altos valores dos derivados de petróleo para o consumidor. A campanha do preço justo vem sendo realizada pelo Sindipetro Bahia há quase três anos e já beneficiou centenas de pessoas de baixa renda em diversas cidades do interior do estado e na capital da Bahia.

Ações semelhantes são realizadas também pela Federação Única dos Petroleiros (FUP) e sindicatos de petroleiros de outros estados. O objetivo é chamar a atenção para o Preço de Paridade de Importação (PPI) adotado pela atual gestão da Petrobras e que faz com que os derivados de petróleo tenham aumentos constantes nos seus preços.

Os petroleiros querem que a direção da Petrobras mude a política de preços e chamam a atenção que preços vão continuar subindo mesmo com o congelamento do ICMS, pois a origem do problema, o PPI – que atrela os preços do gás, gasolina e diesel ao mercado internacional, aos custos de importação e ao dólar - ainda está sendo adotado.

O Sindipetro Bahia já realizou ações do preço justo do gás em cidades como Feira de Santana, Ipirá, Alagoinhas, Mata de São João, Catu, Cardeal da Silva, Pojuca, São Sebastião do Passé, Ilhéus, Itabuna, Santo Amaro e Madre de Deus. As ações já foram realizadas também em diversos bairros de Salvador, sempre beneficiando a população de baixa renda.