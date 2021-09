BR-324: Acidente com quatro caminhões e um carro deixa três pessoas em estado grave

Um grave acidente envolvendo quatro caminhões e um carro de passeio deixou três pessoas feridas na BR-324, próximo a Feira de Santana, na manhã desta terça-feira (14). O caso ocorreu por volta das 10h, com sentido à cidade feirense.

De acordo com apuração preliminar da Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi provocado por um caminhão carregado de galões de água mineral. Segundo a TV Bahia, o motorista informou que perdeu o freio e acabou batendo no fundo do carro de passeio, que foi esmagado pelo impacto da batida. Dois caminhões que vinham atrás também se envolveram no acidente.

Carro ficou destruído com o impacto da batida (Foto: Reprodução/TV Bahia)

"Eu vinha transitando e tinha um engarrafamento na pista e o caminhão, que disseram que perdeu o freio, bateu no meu carro e saiu empurrando esse outro caminhão. Graças a Deus, foi só danos materiais", disse o homem, identificado inicialmente como Gerivaldo, em entrevista à TV Bahia.

Os dois ocupantes do carro de passeio ficaram presos às ferragens e foram socorridos com auxílio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros. Eles foram levados em estado grave para um hospital de Feira de Santana, mas ambos estavam lúcidos. O condutor do caminhão de água também se feriu gravemente e foi levado para uma unidade de saúde.

Segundo a PRF, o acidente provocou um bloqueio na via, que ficou obstruída por cerca de duas horas, gerando um engarrafamento de 12 km. A primeira faixa só foi liberada às 12h30, quando o carro de passeio foi guinchado e a pista, que estava cheia de estilhaços de vidro e restos dos galões de água, foi limpa.

O acidente também refletiu no trânsito do viaduto da BR-101, que dá acesso à BR-324.