BR-324 deve receber 290 mil veículos no feriadão de São João, diz ViaBahia

A BR-324, principal rodovia que corta a Bahia, deve receber quase 290 mil veículos durante o feriadão de São João, segundo estimativa da ViaBahia. A concessionária vai realizar uma operação especial de fiscalização começando nesta quarta (22), seguindo até 27 de junho.

Segundo a ViaBahia, os dias de maior movimentação no sentido Salvador/Feira devem ser a quarta e a quinta, justamente com as pessoas deixando a capital para comemorar o São João em cidades do interior. No dia 22, o fluxo fica mais intenso das 7h às 8h e das 12h às 15h, estima a concessionária. No dia 23, o tráfego será mais intenso por mais tempo, com pico das 6h às 7h e depois das 9h às 17h.

A partir do domingo a movimentação se concentra no sentido Feira/Salvador. No dia 26, a rodovia deve ficar movimentada quase todo dia, começando das 7h e seguindo até às 22h.

Para otimizar a circulação dos veículos pelos pedágios serão usados os “papa-filas”, agentes que farão a cobrança alguns metros antes das cabines, informou a ViaBahia.

A operação de fiscalização vai contar com 147 câmeras de monitoramento, 15 unidades de resgate, 14 guinhos leves e 5 pesados, um veículo de combate a incêndio e um de captura de animais, 15 bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) e equipes de operação, manutenção e conservação de prontidão.

A concessionária diz estar preparada para o fluxo, mas orienta que os motoristas que puderem evitem os horários de pico para suas viagens. Também recomenda que antes da viagem os motoristas confiram se os itens básicos do carro estão funcionando e se tem no veículo utensílios como macaco e chave de roda.