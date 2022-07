Bracell lança iniciativa inédita de preservação de áreas de vegetação nativa

A empresa Bracell criou uma meta de sustentabilidade para preservar a biodiversidade, lançando o "Compromisso Um para Um", iniciativa inédita no setor de celulose do país. O projeto vai contribuir com a conservação das áreas de vegetação nativa em tamanho igual às áreas de plantio. Para cada um hectare plantado de eucalipto, a Bracell se comprometeu com a conservação de um hectare de área nativa. A meta será alcançada até o final de 2025.

“O Compromisso Um para Um é um passo importante da Bracell em sua estratégia de sustentabilidade e está totalmente alinhado com os valores da companhia. Seguimos nosso propósito de que tudo o que fazemos deve ser bom para o país, o clima, as comunidades e os clientes, pois só assim será bom também para a Bracell”, explica Marcio Nappo, vice-presidente de Sustentabilidade e Comunicação Corporativa da companhia.

Atualmente, a proporção entre áreas cultivadas da companhia e áreas de conservação é de 0,56. “Esta iniciativa inédita é importante porque amplia a área de atuação da empresa na conservação da biodiversidade para além das nossas áreas de operação. Adotamos esse compromisso de forma permanente. Assim, caso a companhia aumente as áreas de plantio de eucalipto após 2025, proporcionalmente, será ampliado também o total de áreas conservadas, de forma a manter o Compromisso Um para Um”, detalha Nappo. O investimento inicial previsto é de R$ 12 milhões, um valor que pode aumentar caso a empresa amplie as áreas de plantio.

Além da conservação de áreas nativas existentes nas áreas de produção da Bracell, o compromisso também vai apoiar a conservação em áreas públicas e a recuperação de áreas degradadas por meio de parcerias com governos e outras instituições. Também vai atuar na prevenção e combate a incêndios florestais, ao desmatamento e furto de madeira nativa, caça ilegal e captura de animais silvestres.

Outro elemento central para a Bracell na preservação da biodiversidade é a constituição de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs). Nessas áreas de conservação de domínio privado são permitidas apenas atividades de pesquisa científica, educação ambiental e visitação turística. Atualmente, a Bracell possui quatro RPPNs, totalizando mais de 3 mil hectares de proteção integral da vegetação nativa, fauna e flora.

Parcerias

Para alcançar a meta rapidamente, a empresa tem firmado várias parcerias. A Bracell assinou um termo de compromisso com a Fundação Florestal de São Paulo para patrocinar ações de proteção em 66 mil hectares de matas nativas, que incluem áreas relevantes da Mata Atlântica e do Cerrado Paulista.

Também assinou com a Secretaria de Meio Ambiente da Bahia (Sema) um termo de cooperação mútua para executar ações conjuntas voltadas à proteção da biodiversidade em Unidades de Conservação (UCs) de Mata Atlântica no estado, como os Cânions do Subaé e a bacia do rio Subaúma. O objetivo é atuar em parcerias que contribuam para a conservação e a manutenção das UCs e salvaguardem o patrimônio natural, protegendo espécies endêmicas, raras e ameaçadas de extinção da fauna e da flora, e os recursos hídricos, garantidos pelas formações florestas.

A companhia também firmou parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica na qual apoiará ações para promover a restauração da Mata Atlântica em Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de Reserva Legal, contribuindo para a formação de corredores ecológicos, conectividade de fragmentos remanescentes e preservação de recursos hídricos.

Somado a isso, a Bracell, que desde 2021 é associada ao Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), aderiu, em abril, às nove metas do Compromisso Empresarial Brasileiro para a Biodiversidade, iniciativa alinhada com a estratégia de sustentabilidade e que visa a reforçar a importância das boas práticas para a proteção da biodiversidade.