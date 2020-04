Brasil bate recorde diário e chega aos 85.380 casos confirmados de covid-19

O Brasil já tem 85.380 casos registrados do novo coronavírus. O dado foi atualizado pelo Ministério da Saúde na tarde desta quinta-feira (30), confirmando 7.218 novos diagnósticos da covid-19 em 24 horas - na quarta (29), eram 78.162 pessoas contaminadas, um aumento de 9%. É o recorde de contaminações diárias notificadas no país, superando as 6.276 infecções notificadas entre terça (28) e quarta.

O levantamento também anunciou que subiu para 5.901 o número de mortes em decorrência da pandemia no país. Na véspera, eram 5.466, um crescimento de 435 óbitos (8%). Esse é o terceiro maior incremento diário de vítimas fatais, atrás somente dos 474 registrados na terça e dos 449 de quarta.

A taxa de letalidade, que compara a quantidade de casos com a de mortes, está em 6,9%, um pouco menor que a da véspera, que era de 7%.

Epicentro da doença no Brasil, São Paulo tem 28.698 pessoas infectadas. Rio de Janeiro é o segundo estado com mais diagnósticos da covid-19, com 9.453, seguido de Ceará (7.606), Pernambuco (6.876) e Amazonas (5.254).

Em termos de óbitos pelo novo coronavírus, São Paulo também lidera a lista, com 2.375 vítimas fatais. Rio de Janeiro (854), Pernambuco (565), Ceará (482) e Amazonas (425) fecham o top 5.