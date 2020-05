Brasil chega a 11.519 mortes por coronavírus, com 168.331 casos

Subiu para 11.519 o número de mortes em decorrência do novo coronavírus no Brasil. O dado foi divulgado na noite desta segunda-feira (11), pelo Ministério da Saúde. Ao todo, o país tem 168.331 pessoas diagnosticadas com a covid-19, além de 69.232 pacientes recuperados da doença.

Nas últimas 24 horas, de acordo com o balanço, foram registrados 396 novos óbitos e 5.632 casos a mais do novo coronavírus no Brasil. No boletim anterior, de domingo (10), eram 11.123 falecimentos por causa da covid-19 e 162.699 infectados notificados no país.

A taxa de letalidade, que compara a quantidade de contaminados com o número de pessoas que morreram, está em 6,8%. Já a taxa de mortalidade, calculada a cada 100 mil habitantes, está em 5,5.

São Paulo continua sendo o estado com maior número de diagnósticos da doença no Brasil, com 46.131 casos. Em seguida, aparecem Rio de Janeiro (17.939), Ceará (17.599), Pernambuco (13.768) e Amazonas (12.919).

Os cinco locais também lideram, na mesma ordem, a lista de estados com maior quantidade de óbitos por covid-19 no país: São Paulo (3.743), Rio de Janeiro (1.770), Ceará (1.189), Pernambuco (1.087) e Amazonas (1.035).