Brasil faz pedido oficial para que Eduardo Bolsonaro se torne embaixador nos EUA

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, confirmou nesta sexta-feira, 26, que o Brasil enviou ao governo dos Estados Unidos um "agrément" (pedido diplomático) para que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) seja nomeado embaixador do Brasil em Washington. O chanceler demonstrou convicção de que a nomeação será aceita pelo governo norte-americano.

"O pedido de agrément é uma coisa que ocorre de acordo com a praxe diplomática, mas tenho grande certeza de que vai ser concedido esse agrément pelo governo americano e que o Eduardo Bolsonaro será um extraordinário embaixador", afirmou Araújo, em entrevista coletiva após participar da Reunião de Ministros das Relações Exteriores do Brics, no Palácio do Itamaraty, no Rio.