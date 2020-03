O Brasil já tem, ao menos, 2201 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Além disso, foram registradas mais 12 mortes nesta terça-feira (23), fazendo o número atingir 46. As informações são do Ministério da Saúde.

Com relação aos mortos, 40 deles são em São Paulo, considerado o epicentro da epidemia no país, e outros seis no Rio de Janeiro.

A Bahia, por sua vez, já possui 76 casos confirmados e nenhuma morte por coronavírus.