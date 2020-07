Brasil passa de 62,3 mil mortes com 1.508.991 casos de coronavírus

O Brasil tem 62.304 mortes por coronavírus confirmadas até as 13h desta sexta-feira (3), segundo levantamento feito por um consórcio de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde do país.

No boletim anterior, divulgado às 8h, o Brasil tinha 62.045 mortos e 1.502.424 casos confirmados. O consórcio divulgou na quinta-feira (2), às 20h, o 25º balanço, com os dados mais atualizados das secretarias estaduais naquele momento. Desde então, CE, DF, GO, MG, MS, PE, PI, RN, RR e TO divulgaram novos dados.

Os dados são resultado de trabalho conjunto entre G1, O Globo, Extra, O Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL que começou em 8 de junho. São contabilizados dados dos 26 estados e do Distrito Federal.

A iniciativa começou depois que o governo Jair Bolsonaro passou a divulgar mais tarde, e de maneira mais restrita, os dados sobre a covid-19. A ideia é mostrar um quadro claro e completo da situação da pandemia no país para os brasileiros.