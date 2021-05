Brasil recebe novo lote com mais 629 mil de doses da vacina Pfizer

O Governo brasileiro recebeu, na noite desta quarta (19), um novo lote de vacinas da Pfizer. O lote com 629 mil doses do imunizante chegou ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Com o lote desta quarta, o Brasil já recebeu 2,8 milhões de doses da vacina da farmacêutica americana.



De acordo com o Ministério da Saúde, a previsão é que mais de 5 milhões de doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz sejam entregues na próxima sexta (21) para posterior envio aos estados. Até agora, 34,9 milhões de doses da AstraZeneca já foram entregues. De acordo com o ministério, entre 1ª e 2ª doses, a pasta já entregou mais de 90 milhões de doses aos estados. Mais de 54 milhões já foram aplicadas.