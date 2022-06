Brasil registra 1º caso provável de hepatite misteriosa

O Ministério da Saúde registrou, nesta quarta-feira (1º), o primeiro caso provável de hepatite fulminante no Brasil. A doença, de origem ainda desconhecida, estaria em um paciente em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

O caso foi identificado por sintomas como febre, mal-estar, náuseas e itcterícia, que é a pele amarelada.

Segundo a pasta, o ministério apura se seis mortes foram causadas pela doença. O País investiga 72 casos da hepatite aguda e tem 21 registros descartados.

Para confirmar a doença, são necessários três estágios de classificação. O primeiro é o caso suspeito. Em seguida, o provável, com indicação de que o quadro da paciente é compatível com a doença. A confirmação só vem após os exames laboratoriais indicando o resultado positivo.

O número de casos suspeitos de hepatite aguda misteriosas em crianças no mundo subiu para 650 em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Outros 72 casos adicionais estão em observação por autoridades para a classificação.