Brasil registra 357 novas mortes e mais 3.503 casos de coronavírus em 24 horas

O Brasil passou da marca de 50 mil casos confirmados do novo coronavírus. Na tarde desta sexta-feira (24), o Ministério da Saúde atualizou os dados sobre a covid-19 e confirmou o total de 52.995 diagnósticos. Na véspera, quinta (23), eram 49.492 infectados - o que significa que, nas últimas 24 horas, foram registrados mais 3.503 pacientes no país, um aumento de 7,1%.

A quantidade de mortes em decorrência da doença também cresceu: passou de 3.313 na quinta para 3.670 nesta sexta, um incremento de 357 vítimas fatais (10,8%) entre os dois dias. Foi o segundo maior número de óbitos em 24 horas - perdeu só para a véspera, que teve a adição de 407.

Ainda de acordo com o levantamento, 27.655 pessoas são consideradas recuperadas, o que corresponde a 52% dos casos diagnosticados. Outras 21.670 permanecem em acompanhamento.

São Paulo segue como epicentro do novo coronavírus no Brasil, com 17.826 casos e 1.512 mortes. Em segundo lugar, aparece o Rio de Janeiro, com 6.282 diagnósticos e 570 óbitos. Em relação aos falecimentos, Pernambuco está em terceiro, com 352, seguido do Ceará, em quarto, com 284.

Já quanto aos números de pacientes confirmados com a doença, há uma inversão: o Ceará vem em terceiro lugar, com 4.800 casos, e Pernambuco em quarto, com 3.999.

O mapa de mortes por covid-19 no Brasil tem ainda Amazonas (255), Maranhão (88), Pará (75), Paraná (64), Bahia (64), Minas Gerais (54), Paraíba (40), Espírito Santo (42), Santa Catarina (42), Rio Grande do Norte (38), Rio Grande do Sul (31), Alagoas (27), Distrito Federal (26), Goiás (24), Amapá (18), Piauí (16), Acre (11), Sergipe (8), Mato Grosso (8), Mato Grosso do Sul (7), Rondônia (5), Roraima (3) e Tocantins (2).