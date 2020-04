Brasil registra 407 mortes por covid-19 em 24h e bate recorde; total soma 3.313

O Brasil bateu seu recorde de mortes diárias por covid-19. Nas últimas 24 horas, o país registrou 407 óbitos em decorrência da doença e chegou ao número de 3.313 vítimas fatais. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (23), em balanço do Ministério da Saúde. Na véspera, quarta (22), o levantamento apontava 2.906 letalidades.

Com as 407 novas mortes registradas - um aumento de 8,2% - o Brasil quebrou, com folga, o recorde anterior, de 217 óbitos em 24 horas, anunciados em 17 de abril.

No total, o Brasil registra 49.492 diagnósticos do novo coronavírus. Na quarta, eram 45.757 pessoas infectadas, uma diferença de 3.735 pacientes (14%) entre os dois dias. A taxa de letalidade, que compara a quantidade de casos com as mortes, está em 6,7%. Na véspera, era de 6,4%.

A alta elevação no número de casos confirmados e de mortes por covid-19, porém, foi explicada pelo Ministério da Saúde em outras ocasiões. Os dados costumam ser maiores após fins de semana ou feriados (como na última terça-feira, 21), porque, durante este período, as equipes estaduais trabalham em número reduzido - e, portanto, há uma demora no repasse das informações.

Os estados com mais diagnósticos do novo coronavírus são: São Paulo (16.740), Rio de Janeiro (6.172), Ceará (4.598), Pernambuco (3.519) e Amazonas (2.888).

Entre os que tiveram mais óbitos por causa da covid-19, o top 5 é o mesmo, mas invertendo duas posições: São Paulo (1.345), Rio de Janeiro (530), Pernambuco (312), Ceará (266) e Amazonas (234).

O mapa de vítimas fatais pela doença no Brasil tem ainda: Acre (10); Alagoas (22), Amapá (16); Bahia (59); Distrito Federal (25); Espírito Santo (42); Goiás (23); Maranhão (76); Mato Grosso (7); Mato Grosso do Sul (7); Minas Gerais (51); Pará (53); Paraná (60); Paraíba (40); Piauí (15); Rio Grande do Norte (34); Rio Grande do Sul (29); Rondônia (5); Roraima (3); Santa Catarina (39); Sergipe (8); Tocantins (2).