Brasil registra 615 novas mortes por covid-19 em 24h e volta a bater recorde

O Brasil voltou a quebrar seus próprios recordes na pandemia do novo coronavírus. Segundo o balanço do Ministério da Saúde desta quarta-feira (6), o país registrou, nas últimas 24 horas, 615 mortes e 10.503 casos confirmados. E, assim, chegou ao total de 8.536 óbitos por covid-19 e 125.218 diagnósticos.

No boletim anterior, divulgado na terça-feira (5), o Brasil tinha 114.715 infectados pela covid-19 e 7.921 vítimas fatais. O número de contaminados aumentou 9,1% entre os dois dias, enquanto o de mortes cresceu 7,8%. O levantamento da véspera, aliás, marcava o recorde de falecimentos diários pela doença, com 600. Nesta quarta, a marca foi renovada, com os 615 óbitos.

Com o total de 8.536 fatalidades, o Brasil assumiu a 6ª colocação no ranking mundial de mortes em decorrência do novo coronavírus, ultrapassando a Bélgica (8.339), segundo o balanço feito pela Universidade Johns Hopkins.

De acordo com o Ministério da Saúde, até a última terça-feira (5), eram consideradas recuperadas 48.221 pessoas, o que representa 42% do total de casos confirmados. E estavam em acompanhamento 58.573 pacientes (51,1%).

Atualmente, São Paulo concentra a maior parte dos diagnósticos da covid-19, com 37.853. Depois, aparecem Rio de Janeiro (13.295 infectados), Ceará (12.304), Pernambuco (9.881) e Amazonas (9.243).

Em relação ao número de mortes, os cinco estados também estão no topo da lista. São Paulo é o primeiro, com 3.045 óbitos, seguido do Rio de Janeiro (1.205), Ceará (848), Pernambuco (803) e Amazonas (751).

A Bahia tem 160 vítimas fatais por causa do novo coronavírus, com 4.301 casos confirmados.