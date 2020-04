Brasil tem 105 mortes por coronavírus em 24h e número total vai a 1.328

O Brasil confirmou novas 105 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas e, agora, contabiliza 1.328 óbitos. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde na tarde desta segunda-feira (13). Na véspera, eram 1.223 vítimas fatais registradas - um aumento de 9% entre os dois dias.

Em relação aos diagnósticos, o país chegou aos 23.430 casos da doença, o que representa um crescimento de 6% sobre o domingo (12), quando o número era de 22.169.

São Paulo segue no topo da lista de estados com mais confirmações da covid-19 e óbitos: são 8.895 e 608, respectivamente. Em seguida, aparecem o Rio de Janeiro, com 3.231 casos e 188 mortes. Ceará é o terceiro com mais diagnósticos, 1.800, enquanto Pernambuco ocupa a posição entre as vítimas fatais - são 102.

Foram registradas mortes em quase todos os estados do Brasil - a única exceção é o Tocantins. O mapa de óbitos no país tem: São Paulo (608), Rio de Janeiro (188), Pernambuco (102), Ceará (91), Amazonas (71), Paraná (31), Maranhão (27), Santa Catarina (24), Minas Gerais (23), Bahia (22), Rio Grande do Norte (17), Rio Grande do Sul (16), Distrito Federal (15), Pará (15), Espírito Santo (14), Goiás (15), Paraíba (13), Piauí (8), Amapá (5), Sergipe (4), Mato Grosso do Sul (4), Mato Grosso (4), Alagoas (3), Acre (3), e Roraima (3) Rondônia (2).

Segundo o novo boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem seis unidades federativas em situação de emergência relativa ao novo coronavírus: Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo.

Para que esteja nessa situação, o local tem que ter taxa de incidência - que é medida pela quantidade de casos confirmados da doença por grupo de 1 milhão de habitantes - 50% maior que a média nacional, de 111/1 milhão de habitantes. No Amazonas, líder atual do ranking, a taxa é de 303/1 milhão de habitantes. Está seguido por Amapá, Distrito Federal, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro.