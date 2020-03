Brasil tem 159 mortes por coronavírus e 4.579 casos confirmados

O Brasil tem 159 mortes em decorrência da pandemia do novo coronavírus. O número foi confirmado nesta segunda-feira (30), em novo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde. No levantamento anterior, divulgado no domingo (29), o país tinha 136 óbitos decorrentes da doença - com isso, o crescimento foi de quase 17%.

Ao todo, são 4.579 casos de Covid-19 confirmados no Brasil. Foram 323 novas confirmações em relação ao domingo (29), que tinha 4.256 casos - um aumento de 7,5%. Com os números, a taxa de mortalidade subiu de 3,2% para 3,5%.

A região Sudeste concentra o maior número de pessoas confirmadas com a infecção: são 2.507 casos, 55% do total. Destes, São Paulo representa 31,7%, com 1.451 casos.