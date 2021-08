Brasil tem 22,8% da população completamente imunizada contra a covid

O Brasil chegou nesta quinta-feira (12), a 112.046.147 vacinados com ao menos a primeira dose contra a covid-19, o equivalente a 52,91% da população total. Ao mesmo tempo, 48.269 832 pessoas receberam duas doses ou dose única de vacinas anticovid, o que corresponde a 22,80% da população.

Nas últimas 24 horas, o País aplicou 2.119.203 doses de vacinas contra a doença. Ao todo, foram administradas 1.427.743 primeiras doses, 680.484 segundas doses e 10.976 doses únicas. Os dados foram reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Em termos proporcionais, São Paulo continua sendo o Estado que mais imunizou com primeira dose, com 64,76% dos habitantes parcialmente imunizados. Já o Mato Grosso do Sul tem a maior porcentagem da população completamente imunizada: 36,89%.