Brasil tem 25,43% da população vacinada com a primeira dose contra a covid

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou a 53.842.583 nesta sexta-feira, 11, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa. O índice equivale a 25,43% da população total.

Nas últimas 24 horas, 1.051.638 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com o balanço realizado junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Entre os mais de 53,8 milhões de vacinados, 23.630.516 receberam a segunda dose, o que representa 11,16% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 109.535 pessoas receberam essa dose de reforço.

Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, o Brasil administrou 1.161.173 doses nesta sexta.