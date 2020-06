Brasil tem 42.837 mortes por coronavírus, diz consórcio de imprensa

O Brasil alcançou o número de 42.837 mortes em decorrência do novo coronavírus até às 13h deste domingo (14), segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. Os dados utilizados são das secretarias estaduais de Saúde do país.

Desde o balanço divulgado no sábado (13), às 20h, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Roraima publicaram novos dados.

Além das mortes, há 852.785 casos confirmados da covid-19 no país. No balanço final da véspera, eram 42.791 mortes - sendo 843 em 24 horas - e 850.796 infectados registrados. Assim, o aumento registrado entre às 20h do sábado e 13h deste domingo é de 46 óbitos e 1.989 diagnósticos.

Os dados são contabilizados em uma parceria entre G1, O Globo, Extra, O Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL, que passaram a trabalhar de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. A ideia é dar transparência à informação.