Brasil tem 57 mortes e 2433 casos de coronavírus

O Ministério da Saúde divulgou no fim da tarde desta quarta-feira (25) o mais recente balanço nacional do número de infectados com o novo coronavírus, vírus responsável pela doença Covid-19. De acordo com o levantamento o país tem 57 mortes e 2.433 casos confirmados.

Em relação a última terça-feira (24), o balanço apontava 46 mortes e 2.201 casos. Ainda de acordo com a pasta, a taxa de letalidade do vírus no Brasil é de 2,4%.

O ministro Luiz Henrique Mandetta avalia que o aumento dos casos está ocorrendo de forma "aproximadamente igual nos últimos dias".