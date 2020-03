Brasil tem 621 casos de coronavírus confirmados e seis mortes

O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira, 19, que o Brasil já contabiliza 621 casos confirmados de novo coronavírus, com seis mortes causadas pela doença. Até ontem eram 428 infectados com três óbitos.

Segundo o ministério, são pelo menos oito estados com transmissão sustentada de novo coronavírus.

Na Bahia, até esta quinta-feira, são 30 casos, o que faz dela o estado com o quarto maior número de casos. A cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, registrou seus dois primeiros casos.

BAHIA TEM 30 INFECTADOS POR CORONAVÍRUS

Cronologia dos casos até 16h desta quinta-feira (19)

1 - Feira de Santana: Mulher, 34 anos, vinda da Itália (06/03)

2 - Feira de Santana: Mulher, 42 anos, empregada doméstica da primeira (07/03)

3 - Feira de Santana: Mulher, 68 anos, mãe da empregada doméstica (11/03)

4 - Feira de Santana: Homem, 73 anos, pai da empregada doméstica (13/03)

5 - Salvador: Mulher, 52 anos, vinda da Espanha (13/03)

6 - Salvador: Mulher, 11 anos, filha da primeira (13/03)

7 - Salvador: Homem, 72 anos, vindo da Itália (13/03)

8 - Salvador: Homem, 49 anos, vindo da Alemanha e Espanha (15/03)

9 - Feira de Santana: Mulher, 50 anos, vinda dos Estados Unidos (15/03)

10 - Porto Seguro: Homem, 43 anos, trabalha na residência de uma das pessoas que pegou a doença em um casamento em Itacaré (16/03)

11 - Porto Seguro: Mulher, 35 anos, que teve passagem pelos Estados Unidos (17/03)

12 - Porto Seguro: Mulher, 42 anos, teve contato com um paciente contaminado, que estava na festa de casamento da irmã de Gabriela Pugliesi, em Itacaré (17/03)

13 - Prado: Homem de 42 anos, que teve passagem por Milão e Londres (17/03)

14 - Salvador: Homem de 72 anos, com histórico de viagem recente a São Paulo (17/03)

15 - Salvador: Homem, 64 anos, com histórico de viagem pela Tailândia. Segue internado, evoluindo bem (18/03)

16 - Salvador: Homem, 50 anos, com histórico de contato com paciente vindo dos Estados Unidos (18/03)

17 - Salvador: Homem, 43 anos, com histórico de contato com paciente diagnosticado para Covid-19 (18/03)

18 - Salvador: Mulher, 71 anos, com histórico de viagem pela Espanha e Portugal (18/03)

19 - Salvador (18/03)*

20 - Salvador (18/03)*

21 - Salvador (18/03)*

22 - Salvador (18/03)*

23 - Salvador (18/03)*

24 - Salvador (18/03)*

25 - Salvador (18/03)*

26 - Salvador (18/03)*

27 - Porto Seguro (18/03)*

28 - Lauro de Freitas (19/03)*

29 - Lauro de Freitas (19/03)*

30 - Salvador (19/03)*

*Desde o último boletim do dia 18, a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) não divulga mais o sexo e nem a idade dos pacientes doentes.