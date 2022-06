Brasil tem 7 casos suspeitos de varíola dos macacos

O Brasil analisa atualmente sete casos suspeitos de varíola dos macacos nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Ceará, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Rondônia. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde na noite deste domingo (5). Até a noite de ontem, 839 haviam sido confirmados no mundo, em 28 países.

O Ministério da Saúde recomenda o uso de máscaras e a lavagem de mãos como mecanismos de prevenção ao contágio da doença.

A transmissão da varíola dos macacos acontece por meio de fluidos corporais, gotículas ou materiais contaminados.

Há 14 dias o governo ativou uma sala de situação para monitorar a presença da doença no Brasil.