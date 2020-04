Brasil tem 941 mortes e 17.857 casos confirmados de coronavírus

O Brasil registrou 141 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. O Ministério da Saúde anunciou, nesta quinta-feira (9), que o país chegou ao número de 941 óbitos pelo novo coronavírus - até a véspera, quarta-feira (8), eram 800 confirmações, um aumento de 18%.

Ao todo, o Brasil tem 17.857 casos de infecção pelo vírus, um crescimento de 12% em relação ao total de quarta-feira (8), quando existiam 15.927 contaminados pela doença. Foram 1.930 casos novos em 24 horas.

Também aumentou, em relação à véspera, a taxa de letalidade. Se no dia anterior era de 5%, agora é de 5,3%. Esse índice compara a quantidade de casos confirmados com as mortes registradas e, quanto maior ele é, mais letal é a doença. No início do mês, no dia 1º de abril, a taxa era de 3,5%.

São Paulo segue sendo o estado com mais casos confirmados e mortes por causa do novo coronavírus: são 7.480 e 496, respectivamente. Em seguida, vem o Rio de Janeiro, com 2.216 diagnosticados e 122 óbitos.

O mapa geral de vítimas fatais relacionadas à covid-19 em cada estado do Brasil tem ainda Pernambuco (56), Ceará (55), Amazonas (40), Paraná (22), Bahia (19), Santa Catarina (17), Minas Gerais (15), Distrito Federal (13), Maranhão (12), Rio Grande do Sul (12), Rio Grande do Norte (11), Goiás (7), Pará (7), Paraíba (7), Espírito Santo (6), Piauí (6), Sergipe (4), Alagoas (3), Mato Grosso do Sul (2), Amapá (2), Acre (2), Mato Grosso (2), Rondônia (2) e Roraima (1).

O único estado que não tem morte por covid-19 confirmada é o Tocantins.