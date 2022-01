Brasil tem quase 100 mil novos casos de covid em 24h; ministro admite 3ª onda

O Brasil registrou 97.221 novos casos conhecidos de covid-19 nas últimas 24h. A média móvel de casos está em alta desde 29 de dezembro e hoje ficou em 60.072. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa.

Desde março de 2020, o país já confirmou 22.815.827. O número de casos conhecidos de covid-19 explodiu esta semana no país, o que fez a média móvel de sete dias superar o pico da primeira onda registrada em 2020. A projeção é que, nos próximos dias, o número de casos supere o recorde da segunda onda.

Terceira onda

Nesta quinta-feira (13), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu ue o Brasil enfrenta uma terceira onda da pandemia da Covid-19. “Vamos observar o comportamento da evolução dos caso. Naturalmente, há um aumento de número de casos e isso pode ser considerado sim uma terceira onda em função da Ômicron“, disse. As próximas três semanas serão importantes para observar a dispersão da variante no país, de acordo com o titular da pasta.

“Começa-se a ter o diagnóstico, três semana depois há uma pressão maior sobre o sistema de saúde, sobre os hospitais, em relação a internações”, explicou.