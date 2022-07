Brasil tem sete entre as 10 melhores instituições de ensino superior da América Latina

Sete entre as 10 melhores instituições de ensino de graduação e pós-graduação são brasileiras, segundo a revista britânica Times Higher Education (THE), que divulga notícias referentes à educação superior. O primeiro lugar ficou por conta da Pontifícia Universidade Católica do Chile, seguida da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com segundo e terceiro lugar, respectivamente.

A lista contempla ainda 17 universidades do Brasil entre as 30 primeiras colocadas. O levantamento desse ano inclui 197 instituições em 13 países da região da América Latina e Caribe. Na edição de 2021 foram listadas 177 instituições. Os países com as instituições mais bem classificadas são o Brasil, com 72 universidades, seguido pelo Chile (30), Colômbia (29), México (26), Equador (13) e Peru (10).

Para classificação das instituições foi levada em consideração a avaliação das seguintes áreas: citações (20%), receita da indústria (2,5%), impacto internacional (7,5%), pesquisa (34%) e ensino (36%). Com base na revista, as brasileiras são as faculdades com melhor desempenho na América Latina, principalmente considerando os fatores ensino e pesquisa.

Confira as 10 melhores instituições de ensino da América Latina

1º Pontifícia Universidade Católica do Chile | Chile

2º- Universidade de São Paulo (USP) | Brasil;

3º- Universidade de Campinas (Unicamp) | Brasil;

4º- Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | Brasil;

5º- Instituto de Tecnologia de Monterrey | México;

6º- Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Brasil;

7º- Universidade do Chile | Chile

8º- Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | Brasil;

9º- Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Brasil;

10º- Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) | Brasil;