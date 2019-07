Brasil x Argentina: Banda Eva anima torcedores no Farol da Barra

A Copa América vai chegando ao final e começa a deixar saudade para os apaixonados por futebol. Em clima de despedida, os torcedores aproveitaram o feriado da Independência da Bahia na tarde desta terça-feira (2), e lotaram a Arena Nº1 Brahma, no Farol da Barra. A expectativa é para ver a seleção canarinho entrar em campo contra os rivais argentinos. Antes da tensão de ver a bola rolando no campol, os torcedores puderam relazar um pouco ao som da Banda Eva, comandada por Felipe Pezzoni.

Ainda tinha sol quando os torcedores começaram a chegar na Arena. Como em um dia litúrgico, as cores prevalecentes eram verde e amarelo, estampadas nas camisas, nos artefatos e nas bandeiras. Djalma Santos, 44 anos, foi um dos primeiros torcedores a entrar na Arena. “Cheguei bem cedo para garantir o melhor lugar e ver a nossa seleção brilhar. O coração quase sai pela boca durante os pênaltis”, disse.

“Futebol pra mim é pura paixão. Me emociono com cada jogada em campo. Inesquecível foi o resultado do 7 a 1 da Alemanha contra o Brasil. Sofri muito também na última partida. Meu sangue ferve na hora do jogo. A pressão sobe”, relata a gestora de Recursos Humanos, Suelen Lima.

Suelen foi com os amigos assistir ao jogo e ver a Seleção em campo, através do telão

(Foto: Netto Oliveira/Divulgação)

Outro apaixonado pelo futebol, que tem a contar é o cantor Felipe Pezzoni, da banda Eva. Em 2018 ele foi responsável por animar a torcida da Arena N1 Brahma, mesmo depois da derrota do Brasil pela Bélgica, na Copa de 2018. Mesmo com o adeus ao sonho do hexa na Rússia o cantor subiu no palco montado no mesmo local e não deixou a tristeza atrapalhar a festa.

Estas e outras histórias de torcedores apaixonados pela Seleção Brasileira foram transformadas em fotografias e viraram uma bandeira gigante de 200m2 com uma mensagem de apoio da torcida canarinho da Bahia aos ídolos em campo. A grande bandeira foi aberta na Arena Brahma, antes do início do jogo.

A ação da cervejaria começou no início da Copa América. Através das redes sociais os torcedores relataram fatos reais que marcaram suas vidas com o futebol e a Seleção. Mais de 6 mil pessoas que se engajaram na campanha e mostraram como é grande a paixão do brasileiro pela bola.

“Não estamos falando apenas de futebol e sim de paixão. A relação do torcedor brasileiro com o futebol vai além dos gramados. O bandeirão celebra a paixão das pessoas pela Seleção, em momentos que realmente importam a elas junto ao time canarinho”, explica Harry Racz, gerente regional de marketing da Ambev, responsável pela campanha.

Uma das histórias foi contada pelo publicitário Iuri Barreto, que foi pela primeira vez a um estádio de futebol na partida do Brasil contra a Venezuela, com placar de 0 a 0. Ele realizou o sonho do pai, Marcos Barreto, de 63 anos, que nunca tinha entrado na Arena Fonte Nova após a reconstrução e, mesmo apaixonado pela Seleção Brasileira, nunca tinha assistido a um jogo ao vivo. “Foi uma emoção incrível poder realizar o sonho dele de está tão perto do gramado e, mesmo com o resultado, vibrar com cada jogada dos craques brasileiros”, afirmou.

O que une o tricolor Matheus Barbaço, com o pai, um rubro negro fanático pelo Esporte Clube Vitoria, dois amantes de futebol, é a seleção brasileira. “Dias de jogos da Seleção é quando temos a oportunidade de torcer juntos. Apaixonado pela sintonia e classe do time de 1982 e pela determinação do time de 1994, admirador de Pelé, Garrincha, Falcão, Rivelino, Zico e outros grandes nomes, meu pai fomentou em mim o amor pela seleção canarinho, a ponto de eu me tornar um fanático, assim como ele”, contou Barbaço, um dos ícones estampado na grande bandeira.

As fotos destes torcedores foram utilizadas para compor o bandeirão e uma destas histórias será transformada em um filme. Após o fim da competição a grande bandeira será transformada coletes e doada a um time de futebol amador da periferia de Salvador.