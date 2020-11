Brasileira está no conselho consultivo de Biden contra a covid-19

A equipe de transição do presidente eleito dos EUA, Joe Biden, anunciou nesta segunda-feira (9) a criação de um conselho consultivo para o combate à covid-19. A brasileira Luciana Borio faz parte desse conselho, segundo o comunicado do governo de transição.

Borio é pesquisadora sênio de saúde global do Conselho de Relações Exteriores dos EUA, ex-diretora de preparação médica e de biodefesa do Conselho de Segurança Nacional do país e ex-cientista-chefe interina da FDA, órgão do país equivalente à Anvisa.

Os especialistas vão aconselhar Biden, a vice Kamala Harris e a equipe de transição em como combater a pandemia. O conselho será liderado por David Kessler, Vivek Murthy e Marcella Nunez-Smith.

"Lidar com a pandemia do coronavírus é uma das batalhas mais importantes que nosso governo enfrentará e serei guiado pela ciência e por especialistas", diz Biden.

O democrata prometeu na campanha ter uma postura totalmente diferente do atual presidente, Donald Trump, que sempre minimizou a pandemia.

Os Estados Unidos concentram cerca de 20% de todos os casos e mortes por coronavírus do mundo e registraram quatro dias seguidos de recordes de infectados na semana passada. Ao todo, são quase 10 milhões de casos no país, com 237 mil mortes.