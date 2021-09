Brasileira se casa com ela mesmo para evitar traição: 'Homens não são fiéis'

O nome dela é Cris Galêra, mas ela foi não foi coletiva em seu casamento, abandonando a mono e até poligamia para casar-se consigo mesmo.

A atitude chamou a atenção da imprensa internacional. O tabloide estadunidense "New York Post", por exemplo, a entrevistou sobre o assunto. No papo, a brasileira contou como se sentiu no casamento e os motivos que a fizeram seguir com o plano.

“Fiz por amor próprio, estou me amando tanto que não consigo sentir algo por outra pessoa”, justifica ela, que no Brasil é conhecida como "advogata de Danilo Gentili", mas foi classificada nos EUA como "modelo brasileira de lingerie.

Cris também falou sobre como os relacionamentos a influenciaram na decisão. “Homens têm dificuldade de serem fiéis às mulheres. Eles querem várias ao mesmo tempo”, acredita, que vai passar a lua de mel sozinha em Paris e Londres em novembro e está confiante no que virá depois dessa fase amorosa do casamento.

“O mais divertido foi o sentimento de realização e orgulho de me casar… Não ficarei desapontada, não trairei minha confiança e me amarei acima de tudo”, disse.

“Fui pra igreja bem decidida, me produzi toda e todo mundo ficou olhando porque eu não tinha noivo. As críticas não me atingem, estou feliz e realizada”. Ela disse ainda que está influenciado outras mulheres a fazerem o mesmo: “Recebi milhares de mensagens de mulheres no Instagram falando que vão casar com elas mesmas."