Brasileiras são presas ao tentar embarcar com cocaína escondida em xampus

Três brasileiras foram presas quando tentavam embarcar do aeroporto de Salvador para Lisboa, em Portugal, levando 25kg de cocaína, na noite desta terça-feira (11). Segundo a Polícia Federal, a droga estava escondida no forro de três malas e em frascos de cremes, xampus e enxaguantes bucais.

(Foto: Divulgação/Polícia Federal)

A droga foi localizada pelos policiais federais em inspeção de rotina realizada no momento do embarque. Na semana passada, um casl havia sido preso tentando embarcare para o país com 11,5kg da droga escondida.

As brasileiras foram autuada em flagrante por tráfico de entorpecentes, conforme previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 e estão à disposição da Justiça Federal.