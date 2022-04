Brasileiro de 5 anos entra para clube mundial de pessoas com alto QI

O retorno às aulas após a pandemia trouxe uma imensa surpresa para a família do pequeno Theo, de apenas 5 anos. Ele mora na zona sul de São Paulo e é o mais novo brasileiro a entrar para o clube mundial de pessoas com alto QI. Ao retornar para a escola, os professores da criança perceberam nele um desenvolvimento muito acima do que era esperado para a idade e decidiram fazer contato os pais.

O garoto então foi submetido a seis dias de testes de QI - dos mais completos que existem - e o resultado surpreendeu: Theo configurou 146 pontos, o que equivale a 99,8 de percentil, passando a ser o brasileiro mais novo a entrar para a Mensa Internacional, sociedade de pessoas de alto QI mais famosa do mundo.

Em conversa com o g1, o pai da criança admitiu que, apesar do susto, o fato de o Theo ser uma criança divertida, comunicativa e expressiva é o que os deixa aliviados.

"Foi um susto maior do que a gente imaginava porque ele não é só espertinho ou superdotado. O resultado aponta para um nível de gênio", destacou Ygor Tazinaffo.

Os testes realizados com Theo também comprovaram que ele, com apenas 5 anos, tem a capacidade intelectual de uma pessoa de 15 anos. "É uma surpresa boa, com um pouquinho de preocupação", comentou o pai.

Sobre esse aspecto, Ygor dize ter a preocupação de estimular sempre o lado infantil do filho. "A gente conversa com ele e explica, mas, em outros momentos, a gente tenta estimular essa criança de 5 anos que tem dentro dele com brincadeiras, porque a gente precisa dar uma boa infância para ele também."

Segundo o pai do garoto, a outra filha do casal, Lis Ribeiro, de apenas 1 ano e 9 meses já demonstra ter um desenvolvimento muito parecido com a do irmão.

"Quando ela for um pouco mais velha, a gente provavelmente vai ter que fazer o teste com ela também para ver se também se encaixa nesse perfil", disse Ygor.