Brasileiro é preso em Barcelona após matar três moradores de rua

Um brasileiro de 35 anos foi preso em Barcelona, Espanha, nesta terça-feira (28), suspeito de ter matado ao menos três moradores de rua durante as últimas semanas de confinamento pelo coronavírus. A informação é da polícia regional da Catalunha.

A detenção do homem aconteceu na madrugada de hoje em Sant Cugat del Vallés, na periferia de Barcelona, horas depois de notificado o assassinato de um morador de rua no centro da cidade. "Às 23h, recebemos um aviso de que havia uma pessoa morta com sinais de violência em uma rua do centro de Barcelona", afirmou um porta-voz da polícia.

De acordo com a rádio Cadena Ser, a vítima recebeu golpes violentos na cabeça, um "modus operandi" que a polícia observou em outros dois crimes contra pessoas sem teto entre 16 e 18 de abril na mesma área da cidade.

"A forma como esta pessoa atuava não deixava nenhum tipo de defesa para a vítima. A violência era desmedida e gratuita", afirmou em uma entrevista coletiva o intendente Joan Carles Granja, responsável pela investigação.

As descrições apresentadas por testemunhas e imagens de câmeras de segurança permitiram deter o suspeito durante a madrugada. O brasileiro já havia sido detido por roubo na cidade de Zaragoza, mas sua ficha não registrava atos violentos.

"É uma pessoa com um discurso um pouco incoerente, não descartamos que tenha alguma dificuldade mental", completou o intendente.

Além das três mortes em abril, no dia 19 de março outro assassinato de sem teto foi registrado em Barcelona, mas este caso está relacionado a uma briga entre moradores de rua, de acordo com a imprensa local.

A polícia vincula o detento a três dos quatro crimes, afirmou uma fonte policial. Não anunciou oficialmente quais deles, porque a investigação está sob segredo de Justiça.