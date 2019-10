Brasileiro está em coma após levar soco em briga na Austrália

O brasileiro Ivan Susin, 29 anos, está internado em coma no Hospital Universitário de Gold Coast, na Austrália, depois de ser atacado em meio a uma briga no país. De acordo com a Época, Ivan é acompanhado desde sábado pela mãe, Jane, que viajou do Brasil para ficar com o filho.

Ivan foi agredido em uma briga de rua no bairro de Surfers Paradise, área movimentada que atrai muitos surfistas e jovens para curtir praias e a vida noturna. O caso foi no último dia 1º.

Funcionários do Orchid Kebab contaram que Ivan estava esperando no balcão para receber um pedido quando uma briga começou próximo a ele. "A briga não era dele", contou uma testemunha à Época.

Dois homens estavam provocando dois rapazes, amigos de Ivan, que já tinham recebido seus pedidos e comiam na calçada. Os agressores então roubaram parte da comida dos garotos e começou uma disussão. Um dos homens então começou a dar socos. Ivan tentou ajudar um amigo e acabou apanhando.

Câmera de segurança da prefeitura captou parte da briga. Ivan aparece no balcão enquanto os dois homens, um de capuz preto e outro de boné, caminham pela calçada e já trocam palavras à distância com os amigos de Ivan.

Depois, um dos homens da meia volta e vai em direção aos dois rapazes, que tentam afastá-lo e continuam comendo. Depois, um agressor dá dois socos em um dos rapazes, que cai no chão e apanha mais. Momentos depois, Ivan vai até o local. Ele tenta atingir o rapaz de boné e não acerta. O homem de capuz então se aproxima e dá um soco em Ivan.

O brasileiro cai no chão e não levanta mais. Os dois homens continuam dando socos até decidirem sair.

Suspeito

O agressor foi identificado como Ricky Lefoe, 27 anos. O outro envolvido não teve o nome divulgado. Os dois são de Sydney, a 850 km de Gold Coast, onde estavam a turismo.

Ricky foi preso por danos corporais graves - ele foi localizado no hotel em que estava, que fica próximo ao local da agressão.

O suspeito já compareceu à corte australiana. A promotoria afirma que se trata de um crime gravíssimo, citando que Ivan está com inchaço craniano e pode nunca mais retomar a consciência. A defesa alega que não houve intenção de causar esses danos e que Ricky agiu para se defender. Ele foi liberado após pagar 50 mil dólares australianos de fiança. Ele teve que entregar o passaporte, não pode frequentar casas noturnas e nem ter contato com o outro agressor ou com a vítima.

O outro suspeito foi acusado de agressão com dandos corporais e ainda vai comparecer a uma audiência.

Ivan vive na Austrália há cerca de um ano. Ele viajou para estudar inglês e gestão de negócios.