Brasileiros em Wuhan gravam apelo a Bolsonaro pedindo retirada da China

Um grupo de brasileiros que está na China gravou um vídeo com apelo ao presidente Jair Bolsonaro pedindo a retirada de cidadãos do país da área afetada pelo surto do coronavírus. Eles estão na em Wuhan, província de Hubei, epicentro da doença.

O vídeo foi publicado na manhã deste domingo (2), embora esteja datado como 30 de janeiro, e traz os brasileiros lendo uma carta-aberta. Eles citam operações de evacuação feitas por outros países. Dizem também que estão dispostos a passar por um período de quarentena fora da China.

O presidente Bolsonaro até agora tem descartado a possibilidade de repatriar os brasileiros. Na sexta (31), disse que o governo estuda estratégias para ajudar os cidadãos que vivem na China e querem voltar ao Brasil. Disse que existem, contudo, entraves diplomáticos, jurídicos e orçamentários para fazer esse resgate. No mesmo dia, Bolsonaro se reuniu com ministros no Palácio da Alvorada para discutir a situação dos brasileiros.

No vídeo, os brasileiros se revezam na leitura da carta. Eles afirmam que o governo chinês está oferecendo colaboração nas operações de resgate, que já foram feitas por EUA, Reino Unido, Austrália e outros. O período de quarentena fora da China tem sido de 14 dias, apontado como tempo máximo para que sintomas do coronavírus se manifestem.

Não há legislação específica sobre a quarentena de brasileiros em território nacional após desembarque e isso estaria entre os motivos para o governo hesitar em seguir com a operação. Os brasileiros dizem no vídeo que, se necessário podem cumprir este período em algum local seguro fora do Brasil, depois de deixarem a China.

Para deixar a região de Wuhan é preciso de autorização expressa do governo chinês, que impôs uma regra de que ninguém deve sair de lá desde que surgiram os primeiros casos do coronavírus. Cidadãos estrangeiros têm recebido essa autorização em caso de programa de evacuação conduzido pelo governo do país em questão.